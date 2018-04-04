Минфин увеличит закупку валюты на допдоходы от нефти до 240,7 млрд рублей

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Минфин России с 6 апреля по 8 мая 2018 года направит на закупку валюты 240,7 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в материалах на сайте министерства.

В прошлый период - с 7 марта по 5 апреля 2018 года - Минфин направил на закупку валюты 192,5 млрд рублей дополнительных доходов.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет +240,7 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 6 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд рублей", - сообщило ведомство.

В целом министерство прогнозирует 253,8 млрд рублей допдоходов от нефти в апреле против фактически полученных в марте 225 млрд рублей.

Минфин с февраля 2017 года направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть.

В расчет суммы допдоходов включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки. По итогам февраля этот показатель был отрицательным - минус 45,4 млрд рублей из-за сокращения объемов экспорта нефти, газа и нефтепродуктов к прогнозному уровню, в марте отклонение составило минус 13 млрд рублей.

До 2018 года Минфин закупал валюту исходя из прогнозного курса рубля, заложенного в бюджет, и рублевой цены на нефть. С 1 января 2018 года Минфин перешел на новую формулу - теперь объемы операций зависят от фактически сложившегося, а не прогнозного, курса рубля за предыдущий месяц.