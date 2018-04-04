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Путин 5 апреля проведет заседание Госсовета и примет Комиссию Международного бюро выставок

Экономика и бизнес
4 апреля, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Отмечается, что с докладами выступят руководители рабочей группы по подготовке к предстоящему заседанию

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 5 апреля проведет заседание Госсовета, посвященное развитию конкуренции в России. Кроме того, он встретится с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок, прибывших в РФ, чтобы оценить готовность Екатеринбурга провести "ЭКСПО-2025". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"5 апреля Владимир Путин проведет заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в Российской Федерации", - говорится в соответствующем сообщении Кремля. Уточняется, что с докладами выступят руководители рабочей группы по подготовке к предстоящему заседанию глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также министр экономического развития Максим Орешкин, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Ожидается, что на заседании будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей сформулированных в Указе Президента от 21 декабря 2017 года №618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции".

В этот же день, по информации пресс-службы, президент примет в Кремле членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли в Россию в рамках инспекционной поездки, чтобы оценить готовность Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку "ЭКСПО-2025". Возглавляет делегацию - председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой.

В Кремле напомнили, что 22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма правительства Российской Федерации в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025". Темой российской заявки стали инновации и лучшая жизнь для будущих поколений. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года.

Проведение "ЭКСПО" запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Россия участвует в "ЭКСПО" с 1851 года и, в случае победы заявки Екатеринбурга, "ЭКСПО-2025" может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет на территории России.

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Персоны
Артемьев, Игорь Юрьевич Морозов, Сергей Иванович Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович Бречалов, Александр Владимирович
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