В Вологодской области к 2020 году планируется построить завод по выращиванию лосося

ВОЛОГДА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Завод по производству до 2 тыс. тонн рыбы лососевых пород намерены построить в поселке Фетинино Вологодского района Вологодской области. Затраты оцениваются в 1,5 млрд рублей, под будущий завод подобран земельный участок, начать строительство планируется в 2018 году, сообщил в среду ТАСС глава района Сергей Жестяников.

"Инвестор посмотрел около десятка участков и остановил выбор на этом в поселке Фетинино. Там очень удобное расположение, есть все необходимые сети, газ, электричество, очень близко к трассе, осталось решить несколько технических вопросов, в частности, по возможностям дренажной системы. Это будет высокотехнологичное экологически чистое производство, которое потребует 2 га земли и около 30 человек персонала. Строительство планировали начать в этом году, сдача завода намечена на 2020 год", - сказал ТАСС Жестянников.

Ранее, отметил он, проект одобрили на заседании инвестиционного совета при губернаторе области и включили в список приоритетных. Он претендует на налоговые льготы и субсидии из областного и федерального бюджетов.

По словам главы района, спрос на продукцию будущего завода ожидается большой - это первое подобное производство в области.

"Сроки окупаемости таких проектов, который планируется в Фетинино, - 6-7 лет, первую продукцию следует ожидать через 9-12 месяцев после запуска в производство, то есть это не быстрые деньги. Но подобные заводы, не привязанные к естественным водоемам, позволяют инвесторам уйти от рисков потери рыбы из-за инфекций, разных форс-мажорных обстоятельств и стабильно поставлять товарную рыбу. Инвестор наш, вологодский. Очень рассчитываем, что рыба появится на прилавках вологодских магазинов", - отметил глава района.

Рыбу, преимущественно семгу, планируют выращивать в специальных бассейнах в артезианской воде. Предварительно провели геологические изыскания, запасы скважины инвестора устроили. Сейчас решаются вопросы по дренажной системе, добавил он.