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Компания "Новапорт" выкупила 48,8% акций аэропорта Ставрополя

Экономика и бизнес
4 апреля, 17:26 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 4, апреля. /ТАСС

Владельцем 51,2% акций является правительство Ставропольского края

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© Руслан Шамуков/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство Ставрополья уточнило подробности сделки по приобретению компанией "Новапорт" акций международного аэропорта Ставрополь, о которой сообщалось накануне. Как сообщил заместитель председателя правительства Ставропольского края, министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Петрашов контроль над аэропортом сохраняют власти.

"Компания "Новапорт" выкупила 48,8% акций у предыдущего владельца - ООО "Авиасервис". Вместе с тем владельцем 51,2% акций является правительство Ставропольского края", - сказал Петрашов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Также в министерстве имущественных отношений края уточнили, что правительство Ставрополья является собственником 40% акций ОАО "Управляющая компания международный аэропорт Минеральные Воды", которое владеет 100% акций АО "Международный аэропорт Минеральные Воды".

Аэропорт Ставрополь обслуживает внутренние, международные и межрегиональные рейсы, по итогам 2017 года обеспечил перевозку 356 210 пассажиров.

"Новапорт" - это быстроразвивающаяся сеть региональных аэропортов России, компания планирует к 2022 году увеличить прирост пассажиропотока более чем на 70%. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан). "Новапорт" также управляет аэропортами Новосибирска, Барнаула, Томска, Читы, Астрахани, Челябинска, Волгограда, Перми, Тюмени, Мурманска, Калининграда.

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