Путин проведет заседание Госсовета по развитию конкуренции в РФ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг соберет первое в 2018 году заседание Государственного совета. Как сообщила пресс-служба Кремля, оно будет посвящено приоритетным направлениям работы регионов по содействию развитию конкуренции.

Планируется, что с докладами выступят руководители рабочей группы по подготовке к заседанию Госсовета - глава Удмуртии Александр Бречалов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также министр экономического развития РФ Максим Орешкин и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как развивать конкуренцию

В декабре 2017 года Путин подписал указ "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", которым утвержден Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы. Содействие развитию конкуренции обозначено в качестве приоритета для разных уровней власти. Участникам заседания Госсовета предстоит рассмотреть меры по достижению поставленных целей.

Согласно указу президента, мероприятия плана направлены на обеспечение присутствия не менее трех игроков на всех рынках (кроме естественных монополий и ОПК), один из которых должен относиться к частному бизнесу. Кроме того, к 2020 году доля госзакупок у малых и средних предприятий должна увеличиться в два раза. В то же время должно произойти двукратное снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны госорганов.

Для достижения этих целей правительство РФ, в частности, должно до 1 июля 2019 года определить единый порядок разработки, утверждения и контроля реализации инвестпрограмм естественных монополий, а к 1 июля 2018 года - утвердить отраслевые планы развития конкуренции до 2020 года. К этому же сроку следует утвердить план перехода отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка.

Готовясь к нынешнему заседанию, участники рабочей группы отмечали, что "конкуренция является стимулом экономического роста страны и развития инноваций, в связи с чем государство объективно заинтересовано в поддержании конкурентной среды, однако сегодня потенциал конкуренции в России используется недостаточно".

В проекте доклада к Госсовету представлены разделы, посвященные анализу глобальных экономических вызовов, влияющих на состояние конкуренции в России, основных проблем развития конкуренции на региональном и муниципальном уровне, правовых и институциональных условий для развития конкуренции. В документе сформулированы и основные направления работы органов власти всех уровней по содействию развитию конкуренции.

К ЭКСПО-2025

В пресс-службе Кремля сообщили, что в рабочем графике Путина на четверг также запланирована встреча в Кремле с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ). Они прибыли в Россию с инспекционной поездкой, чтобы оценить готовность Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку "ЭКСПО-2025". Возглавляет делегацию председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой.

22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма правительства РФ в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025". Тема российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений".

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года. Проведение "ЭКСПО" запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Россия участвует в "ЭКСПО" с 1851 года и, в случае победы заявки Екатеринбурга, "ЭКСПО-2025" может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет на территории России.