Кабмин рассмотрит поправки в закон о континентальном шельфе и ряд других проектов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг рассмотрит ряд законопроектов, в том числе поправки в законы о континентальном шельфе и о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП).

Согласно материалам пресс-службы правительства, в частности, поправки к закону о континентальном шельфе исключают из документа норму о безальтернативном и безаукционном порядке предоставления в пользование участков недр шельфа. Поправки в закон о развитии МСП направлены на увеличение предельной доли участия иностранных юридических лиц в уставном капитале малых и средних предприятий. Этот же законопроект позволит Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства предоставлять услуги не только уже действующим компаниям малого и среднего бизнеса, но и гражданам, только планирующим начать предпринимательскую деятельность.

Кабмин также рассмотрит пакет законопроектов, который относит затраты на уничтожение изъятых из незаконного оборота товаров легкой промышленности к процессуальным издержкам. Это позволит максимально оперативно уничтожать такие товары в рамках рассмотрения уголовных дел и будет способствовать снижению затрат на их хранение. В повестке дня заседания значатся и поправки в законы о кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости в части приведения положений о комплексных кадастровых работах в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Будет также рассмотрен законопроект, который предполагает введение механизма обоснования инвестиций для повышения точности определения предельной стоимости объектов капитального строительства. Это позволит снизить риск увеличения их сметной стоимости, сократить сроки строительства и в целом повысить конкурентоспособность производства и эффективность использования капитальных вложений.

Члены правительства рассмотрят законопроект, который исключит для Агентства по страхованию вкладов возможность участия в качестве кредитора в делах о банкротстве и принудительной ликвидации банков и негосударственных пенсионных фондов. Это позволит устранить конфликт интересов, возникающий в таких делах при совмещении госкорпорацией функций конкурсного управляющего финансовой организации и ее кредитора. Еще один проект в повестке дня заседания призван устранить некоторые противоречия в законодательстве в части деятельности структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

В завершении заседания правительство обсудит выделение регионам 2 млрд рублей на внедрение медицинских информационных систем в медучреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.