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Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта Симферополя увеличится на 500 м

Экономика и бизнес
5 апреля, 11:15 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

По словам гендиректора аэропорта Евгения Плаксина, при модернизации аэропорта работа ведется так, чтобы не создавать препятствий в его эксплуатации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта Симферополя начнется осенью 2018 года, сообщил в интервью ТАСС гендиректор Евгений Плаксин.

Интервью

Евгений Плаксин

Гендиректор аэропорта Симферополь: большой аэропорт в Крыму должен быть один

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"Я думаю, что с осени мы начнем реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 2700 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подрядчику предстоит сделать ВПП длиннее на 500 м. "Это даже не реконструкция, а строительство новой ВПП. Длина ее будет увеличена на 500 метров по проекту. Она будет оснащена самым современным оборудованием, ее ввод сможет исключить задержки рейсов, связанные с таким фактором, как туманы, которые нередки в аэропорту Симферополя", - рассказал Плаксин.

По его словам, также запланировали строительство новой диспетчерской вышки, периметрового ограждения, установка светосигнального оборудования. "Всего на эти цели [с учетом реконструкции ВПП] выделено порядка 13 млрд рублей", - уточнил гендиректор.

Он добавил, что при модернизации аэропорта работа ведется так, чтобы не создавать препятствий в его эксплуатации. "Мы не закрываемся, мы все строительные работы ведем без ограничений в работе аэропорта", - сказал собеседник.

Международный аэропорт Симферополь на протяжении последних четырех лет входит в десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. Три года подряд ежегодный пассажиропоток аэропорта Симферополь составляет более 5 млн человек. Показатель достигается только за счет внутреннего трафика, поскольку из-за санкций в Крым не летают международные рейсы. По количеству обслуживаемых внутрироссийских направлений аэропорт является лидером в своем сегменте.

 

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