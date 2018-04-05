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Вице-премьер Белоруссии Семашко примет участие в Красноярском экономическом форуме

Экономика и бизнес
5 апреля, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

На форуме планируется участие более 5 тыс. гостей

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко примет участие в работе ежегодного Красноярского экономического форума. Об этом сообщил российский вице-премьер Аркадий Дворкович на пресс-конференции в ТАСС, посвященной предстоящему форуму.

"Кстати, будет наш белорусский коллега, вице-премьер Владимир Ильич Семашко, с которым я постоянно веду разнообразве переговоры. В этот раз обменяемся мнениями на основной пленарке", - сказал Дворкович.

По его словам, на форуме планируется участие более 5 тыс. гостей, в том числе министров и руководителей ведомств.

Центральным вопросом Красноярского форума станет обсуждение механизмов достижения целей, который поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Также на форуме пройдет комиссия по транспорту, где будут рассмотрены инфраструктурные проекты, прежде всего Сибири.

Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля. Его главная тема - "Россия 2018 - 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум - 2018 Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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