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Ульяновский губернатор предложил создать институт аудита решений по тарифам

Экономика и бизнес
5 апреля, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Сергей Морозов подчеркнул, что республика "уже пошла по этому пути"

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой создания института независимого и публичного аудита решений по тарифам. Об этом в четверг он заявил на заседании Госсовета РФ.

"Предлагаю ввести институт независимого и публичного аудита всех решений по тарифам. <…> Кстати, мы уже у себя в регионе пошли по этому пути: устанавливаемые в регионе тарифы с этого года проверяются независимым центром мониторинга контроля за ценообразованием", - сказал он.

Морозов добавил, что необходимо существенно доработать проект федерального закона об основах государственного регулирования цен и тарифов для "более конкретного развития правовых регуляторных механизмов". "Там все очень расплывчато на сегодняшний день", - отметил он.

Морозов добавил, что необходимо провести тщательную проверку обоснованности расчетов тарифов.

"Тогда нам удастся прекратить любые политические спекуляции в этой сфере, снизить градус напряжения и недовольства", - сказал он.

Губернатор Ульяновской области отметил, что следует значительно повысить роль и дать больше полномочий общественным советам потребителей. "Надо превратить этот институт в мощный инструмент общественного контроля. Для этого следует формировать их исключительно при региональных общественных палатах, а не при тарифных органах", - уточнил он.

Морозов также предложил наделить такие советы правом вето на любые решения по изменению тарифов.

"Безусловно, при этом надо четко прописать и порядок формирования этих советов, чтобы они не стали проводниками недобросовестного поведения отдельных игроков на рынке", - резюмировал он.

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