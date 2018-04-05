Чубайс предложил разрешить частным НПФ инвестировать 3-4% активов в венчурные фонды

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс назвал ряд мер, в том числе возможность частным негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать 3-4% активов в венчурные фонды, которые будут содействовать дальнейшему развитию наноиндустрии в России. Об этом сообщает в четверг пресс-служба "Роснано".

"Для содействия дальнейшему развитию наноиндустрии глава "Роснано" считает необходимым ряд изменений законодательной и нормативной базы. В частности, Анатолий Чубайс предложил разрешить частным негосударственным пенсионным фондам инвестировать 3-4% активов в венчурные фонды и фонды прямых инвестиций. Это является общемировой практикой, такая мера позволила бы привлечь в высокотехнологичные проекты до 150 млрд руб", - говорится в сообщении пресс-службы "Роснано".

Кроме того, требуется механизм, гарантирующий возврат инвестиций в возобновляемую энергетику (ВИЭ) в изолированных от единой энергетической системы зонах, а также в микрогенерацию на основе ВИЭ, отметили в "Роснано".

Ранее в Госдуме прошел круглый стол "Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации". На мероприятии с докладом об итогах и перспективах развития наноиндустрии в России выступил председатель правления УК "Роснано" Чубайс. Он подвел итоги первого десятилетия компании и рассказал о дальнейших планах развития.

Согласно представленным Чубайсом результатам первого десятилетия деятельности "Роснано", за это время построено 95 новых предприятий, их выручка составила 1,4 трлн рублей. Налоговые отчисления портфельных компаний превысили вклад государства в уставной капитал АО "Роснано" (101 млрд руб.), достигнув 104 млрд руб. Экспорт произведенной портфельными компаниями продукции составил 207 млрд руб.