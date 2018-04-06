Росавтодор к ЧМ-2018 отремонтирует федеральные трассы между принимающими матчи городами

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. В России к чемпионату мира по футболу отремонтируют федеральные дороги между принимающими матчи городами, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление Росавтодора.

"Проведут капремонт - замену изношенного асфальта - на участках М-7 "Волга" во Владимирской и в Московской областях. Эта трасса соединяет Москву, Нижний Новгород и Казань. В Самарской области заменят верхний слой покрытия на автомобильной дороге М-5 "Урал" -- трасса соединяет российскую столицу с Самарой, а также имеет подъезды к Саранску и Екатеринбургу. В Татарстане поменяют дорожную одежду (верхний слой покрытия) автомобильной дороги Р-239, которая соединяет между собой Казань и городской аэропорт. В Волгоградской области до июня отремонтируют два участка трассы Р-22 "Каспий" - дорога соединяет Москву с Волгоградом", - сообщили в Росавтодоре.

Все работы должны быть завершены к июню.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов России.