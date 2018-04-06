Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя в I квартале вырос на 7%

Экономика и бизнес
6 апреля, 11:27 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, апреля. /ТАСС

Специалисты связывают рост пассажиропотока "с высоким интересом россиян к Крыму", уточнили в пресс-службе аэропорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Симферополь в I квартале этого года, в сравнении с тем же периодом прошлого года, вырос на 7% - до 603,4 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аэропорта Крыма.

"Пассажиропоток в январе - марте 2018 года составил 603,378 тыс. человек, что на 7% больше аналогичного периода 2017 года, когда аэропорт обслужил 561,710 тыс.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что специалисты аэропорта связывают рост пассажиропотока "с высоким интересом россиян к Крыму как в части туризма, так и в части деловой активности, обусловленной развитием экономики республики и страны в целом".

В январе - марте в тройку лидеров по объему перевозок вошли российские авиакомпании "Уральские авиалинии", "Глобус" и "Аэрофлот", которые совместными усилиями перевезли более 354 тыс. человек, добавили в аэропорту.

Ранее сообщалось, что в этом году симферопольский аэропорт планирует сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года, когда было перевезено 5,1 млн пассажиров.

После воссоединения Крыма с РФ в аэропорту произошел резкий рост пассажиропотока. Если в свой украинский период в 2013 году аэропорт Симферополь обслужил 1,2 млн пассажиров, то в 2014 году эта цифра увеличилась в два раза - до 2,8 млн пассажиров. С 2015 года аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
3
Золотовицкий приветствовал назначение Машкова худруком "Табакерки"
4
DM: две морские свинки в доме Скрипаля погибли, кота усыпили ветеринары
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Британский посол в ФРГ не смог ответить на вопросы о наличии доказательств в деле Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости