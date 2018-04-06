Пассажиропоток в аэропорту Симферополя в I квартале вырос на 7%

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Симферополь в I квартале этого года, в сравнении с тем же периодом прошлого года, вырос на 7% - до 603,4 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аэропорта Крыма.

"Пассажиропоток в январе - марте 2018 года составил 603,378 тыс. человек, что на 7% больше аналогичного периода 2017 года, когда аэропорт обслужил 561,710 тыс.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что специалисты аэропорта связывают рост пассажиропотока "с высоким интересом россиян к Крыму как в части туризма, так и в части деловой активности, обусловленной развитием экономики республики и страны в целом".

В январе - марте в тройку лидеров по объему перевозок вошли российские авиакомпании "Уральские авиалинии", "Глобус" и "Аэрофлот", которые совместными усилиями перевезли более 354 тыс. человек, добавили в аэропорту.

Ранее сообщалось, что в этом году симферопольский аэропорт планирует сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года, когда было перевезено 5,1 млн пассажиров.

После воссоединения Крыма с РФ в аэропорту произошел резкий рост пассажиропотока. Если в свой украинский период в 2013 году аэропорт Симферополь обслужил 1,2 млн пассажиров, то в 2014 году эта цифра увеличилась в два раза - до 2,8 млн пассажиров. С 2015 года аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.