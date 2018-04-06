Новак: цены на бензин и дизтопливо в России в 2018 году будут расти на уровне инфляции

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Розничные цены на нефтепродукты в России в 2018 году будут увеличиваться соответственно уровню инфляции, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Что касается роста цен на нефтепродукты - он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. Никаких дополнительных факторов нет. И мы в целом считаем, что по результатам всего года рост цен должен быть примерно на уровне инфляции", - сказал он.

Министр напомнил, что к прогнозу розничных цен на нефтепродукты не стоит привязывать ценовые колебания на оптовом рынке.

По словам Новака, Минэнерго не считает нынешнюю ситуацию критичной для независимых сетей АЗС, которые ранее неоднократно жаловались на низкую маржинальность их бизнеса.

Опасения трейдеров

В конце марта "Совет по товарным рынкам", объединяющий независимых участников топливного рынка, заявил о достижении биржевыми ценами на бензин исторических максимумов, назвав ситуацию "кризисной".

Трейдеры утверждали, что розничные цены искусственно сдерживаются, и в ряде регионов продавцы топлива на АЗС реализуют бензин с существенным убытком, что в перспективе может вызвать не только сокращение, но и прекращение розничных продаж рядом операторов.

В ответ заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Голомолзин сказал ТАСС, что маржинальная доходность заправочных станции сейчас выше, чем в прошлом году, и добавил, что антимонопольная служба вынесла предупреждение трейдерам нефтепродуктов за попытку разгона цен. По мнению ФАС, публичные прогнозы трейдеров могут спровоцировать рост стоимости бензина.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, комментируя опасения экспертов относительно стоимости топлива, отметил, что поводов для резкого роста цен на бензин нет, но несущественные колебания возможны.

Увеличение переработки нефти

Российские нефтеперерабатывающие заводы в 2018 году увеличат переработку нефти с 279,9 млн тонн до 280-281 млн тонн.

"Первичная переработка может быть выше, чем в 2017 году. (В прошлом году - прим. ТАСС) было 279,9 млн тонн, (в этом году) будет 280-281 млн тонн", - сказал он.

Новак также заметил, что министерство сохраняет прогноз по добыче и экспорту нефти на 2018 год.

"Что касается нефтедобычи, мы ориентируемся, что в 2018 году она будет на уровне прошлого года, то есть где-то 547 млн тонн. Поставки продукции на экспорт будут на уровне прошлого года", - добавил он.