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Новак пока не видит необходимости в переговорах с Шефчовичем по газу и Украине

Экономика и бизнес
6 апреля, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Министр энергетики отметил, что при необходимости сможет встретиться с заместителем председателя Еврокомиссии "очень быстро"

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак пока не видит необходимости в проведении переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем по вопросу спора России с Украиной по газу. Об этом министр сообщил сегодня журналистам.

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"Если понадобится, мы очень быстро с ним можем встретиться. Пока такой необходимости нет", - сказал Новак.

Ранее сообщалось об организации в ближайшее время встречи Новака и Шефчовича.

На предыдущей встрече стороны обсудили намерение Украины провести арест активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения компанией постановления Стокгольмского арбитражного суда, сообщал ТАСС европейский дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, Шефчович узнал от Новака о планах украинской стороны арестовать активы "Газпрома" и выразил свое недоумение. Замглавы ЕК заверил российского министра в том, что "украинцы обещали этого не делать".

"Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что холдинг вынужден немедленно начать судебную процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом".

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