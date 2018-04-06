Новак пока не видит необходимости в переговорах с Шефчовичем по газу и Украине

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак пока не видит необходимости в проведении переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем по вопросу спора России с Украиной по газу. Об этом министр сообщил сегодня журналистам.

"Если понадобится, мы очень быстро с ним можем встретиться. Пока такой необходимости нет", - сказал Новак.

Ранее сообщалось об организации в ближайшее время встречи Новака и Шефчовича.

На предыдущей встрече стороны обсудили намерение Украины провести арест активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения компанией постановления Стокгольмского арбитражного суда, сообщал ТАСС европейский дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, Шефчович узнал от Новака о планах украинской стороны арестовать активы "Газпрома" и выразил свое недоумение. Замглавы ЕК заверил российского министра в том, что "украинцы обещали этого не делать".

"Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что холдинг вынужден немедленно начать судебную процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом".