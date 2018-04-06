Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэнерго выступает за стабильный уровень дивидендов "Газпрома"

Экономика и бизнес
6 апреля, 11:51 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Правление газового холдинга будет предлагать направить на дивиденды по итогам 2017 года ту же сумму, что и в 2016 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ выступает за стабильный уровень дивидендных выплат "Газпрома", вне зависимости от ситуации на рынке. Об этом журналистам заявил министр энергетики Александр Новак, который является членом совета директоров газового холдинга.

"Наша позиция в том, что для акционеров выгодно, если колебания уровня дивидендов будут очень низкими, то есть дивиденды выплачивались бы на стабильном уровне, независимо от конъюнктуры, от волатильности. Чтобы в хороший или плохой год был стабильный уровень, который может, конечно, чуть повышаться при увеличении инвестиционной привлекательности акций. Мы считаем, что тут должна быть стабильность", - сказал он.

Ранее замглавы правления "Газпрома" Андрей Круглов говорил, что правление газового холдинга будет предлагать направить на дивиденды по итогам 2017 года ту же сумму, что и годом ранее.

Дивиденды "Газпрома" по итогам 2016 года составили 190,3 млрд рублей или 20% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В Минфине же рассчитывают, что "Газпром" наряду с другими госкомпаниями будет обязан увеличить дивидендные выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО, заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам президента РФ Владимира Путина, решение о размере дивидендов "Газпрома" будет приниматься исходя из реальных денежных потоков компании, а не из результатов по МСФО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
3
Золотовицкий приветствовал назначение Машкова худруком "Табакерки"
4
DM: две морские свинки в доме Скрипаля погибли, кота усыпили ветеринары
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Британский посол в ФРГ не смог ответить на вопросы о наличии доказательств в деле Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости