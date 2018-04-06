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Эксперт: объем цифровой экономики может достичь 9 трлн рублей к 2021 году

Экономика и бизнес
6 апреля, 11:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко высказал предположение, что к 2021 году мобильная экономика обгонит по размеру сельское хозяйство

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Совокупный вклад интернет-экономики и мобильной экономики в ВВП России к 2021 году может вырасти до 7-8,75 трлн рублей, если темпы их роста составят порядка 10-15% в год. Прогнозы такой динамики развития рынков озвучил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в ходе Российского форума по управлению интернетом (Russian Internet Governance Forum, RIGF).

Он напомнил, что совокупный вклад интернет-экономики и мобильной экономики в экономику России составил в 2016 году 5,06% ВВП, или 4,35 трлн рублей. "Растем мы темпами примерно 10% в год, и нет предпосылок говорить о том, что эти темпы сильно замедлятся. 10-12%, может быть 15% в год, будет рост до 2021 года", - сказал он. "Это, конечно, не так много, как было когда-то, когда мы росли на 40% в год, но для уже зрелой экономики это хороший темп, тем более что другие экономики не растут у нас такими темпами", - добавил он.

По его словам, вклад только интернет экономики в ВВП России составляет 2,1%, а вклад мобильной экономики - 3,8%. "Мобильная экономика является самостоятельным видом экономической деятельности в России. Она уже одиннадцатая по размеру, и есть ощущение, что к 2021 году обгонит, к примеру, по объему сельское хозяйство", - считает глава РАЭК.

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