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Импортозамещение ряда отраслей ТЭК позволило довести долю российского оборудования до 90%

Экономика и бизнес
6 апреля, 12:21 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что в ближайшее время начнется работа по импортозамещению газовых турбин

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Спрос на российское оборудование увеличился во всех подотраслях топливно-энергетического комплекса, по некоторым направлениям замещено до 90% оборудования, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках итоговой коллегии Минэнерго.

"Во всех подотраслях ТЭК значительно повысился спрос на российское оборудование, другие товары и услуги, производимые в РФ. Программы импортозамещения работают хорошо: где-то доля российских закупок превышает 90%, где- то - на уровне 70-80%", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в ближайшее время начнется работа по импортозамещению такого оборудования, как газовые турбины.

"Более того, мы способны многие из этих видов оборудования поставлять и на внешние рынки, и постепенно начинаем это делать", - заметил добавил он.

Говоря о перспективах работы отрасли на предстоящий год, Дворкович призвал заниматься диверсификацией экономики РФ не за счет снижения объемов производства энергоресурсов.

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