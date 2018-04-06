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Инновационные достижения представят на выставке IPQuorum в Светлогорске

Экономика и бизнес
6 апреля, 12:15 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 6, апреля. /ТАСС

На выставке будут работать, в частности, стенды Центра интеллектуальной собственности "Сколково", Минкультуры и Министерства образовании и науки

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КАЛИНИНГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Последние достижения в сфере интеллектуальной собственности представят участники специализированной выставки в Светлогорске под Калининградом в рамках форума IPQuorum - 2018. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе форума.

"Экспозиция "Интеллектуальная собственность - от частных привилегий до глобальной системы. Эпохи, люди, артефакты" расположится на 1 тыс. кв м многофункционального комплекса "Янтарь-холл" [Светлогорск]. Свои стенды представят государственные и бизнес-структуры, специализирующиеся на внедрении инноваций и развитие сфере интеллектуальной собственности", - уточнили в пресс-службе.

На выставке будут работать, в частности, стенды Министерства образовании и науки, Минкультуры, Роспатента, ФИПС, федерального сервиса аудио- и видеобрендинга FONMIX, Центра интеллектуальной собственности "Сколково", Online Patent и IREG, российской Ассоциации IPChain. Будут представлены методы патентной экспертизы с использованием новейших технологий, блокчейн в сфере интеллектуальной собственности и банковском секторе, онлайн услуги по патентованию - регистрации товарных знаков, изобретений и защите и обороту права на объекты интеллектуальной собственности, программное обеспечение и доступ к базам легальных музыкальных треков, защиты авторских прав в музыкальной сфере, экспертной оценки брендов.

"Участники и гости IPQuorum 2018 смогут воочию убедиться, как далеко продвинулись ведущие игроки, прежде всего, отечественного рынка в создании продукции интеллектуальной собственности и соответствующих услуг", - отметил один из организаторов форума, президент IPChain Андрей Кричевский. "В Калининграде мы не только обсуждаем стратегию развития сферы, в том числе и с точки зрения новых технологических решений, но и увидим примеры успешного внедрения новейших идей", - добавил он.

IPQuorum - 2018 пройдет 11 и 12 апреля. Эксперты обсудят проблемы электронной коммерции и цифровых производств, правовые аспекты блокчейн в России и за рубежом, использование технологий в государственном управлении, судебных и корпоративных сферах, интеграционные процессы на евразийском пространстве, вопросы глобальной интеграции и ее влияния на развитие института интеллектуальной собственности. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.

Форум соберет свыше 500 участников из более чем 30 стран и пройдет под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

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