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Роспотребнадзор: "Макдональдс" обязан маркировать продукцию, реализуемую через "МакАвто"

Экономика и бизнес
6 апреля, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

За нарушения ведомство назначило "Макдональдс" штраф в размере 550 тыс. руб.

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© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф на 550 тыс. рублей, выписанный сети ресторанов быстрого питания "Макдональдс" в столице за нарушения при реализации продуктов через окна "МакАвто" и "МакЭкспресс". Как сообщается в пятницу на сайте московсткого управления Роспотребнадзора, штраф выписан за отсутствие на данной продукции необходимой маркировки.

По данным ведомства, сеть обязана предоставлять декларацию о соответствии на свою продукцию, реализуемую через окна "МакАвто" и "МакЭкспресс", а также сопровождать продукцию маркировкой с информацией о дате изготовления продукта, условиях его хранения, рекомендациях и ограничениях по его использованию или приготовлению, однако этого не сделала. За нарушения ведомство назначило "Макдональдс" штраф в размере 550 тыс. руб. Сеть оспорила данное решение в Арбитражном суде Москвы, однако суд признал требования управления законными. "Арбитражным судом города Москвы отказано ООО "Макдональдс" в удовлетворении заявленных требований, поддержана позиция управления Роспотребнадзора по городу Москва и административный штраф в сумме 550 000 руб. оставлен в силе", - говорится в сообщении.

Декларированию соответствия не подлежит продукция предприятий, реализуемая в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других местах общественного питания, но это не распространяется на реализацию "Макдональдсом" продукции через окна "МакАвто" и "МакЭкспресс", отметили в ведомстве.

Нарушения в работе "Макдональдс" были выявлены сотрудниками управления по результатам плановой выездной проверки. Роспотребнадзор начал проводить проверку ресторанов сети впервые с 2012 года в декабре прошлого года.

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