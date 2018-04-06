Глава "ФК Открытие" заявил о планах банка выйти на прибыль в 2018 году

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" намерен выйти на прибыль по итогам 2018 года за счет исправления дисбаланса в валютной составляющей, а также планов по переводу ряда активов на баланс банка непрофильных активов и оптимизации банковской структуры. Об этом председатель правления "ФК Открытие" Михаил Задорнов сообщил в интервью телеканалу РБК.

"Мы выправили сам по себе баланс банка - был очень существенный дисбаланс в его валютной составляющий, это касалось не только "Открытия", но и "Траста", и Бинбанка. Целый ряд активов, непрофильных или проблемных, будут переведены на баланс банка непрофильных активов, это также разгрузит баланс. Мы ведем активную работу по взысканию долгов", - сказал Задорнов.

По его словам, банк уже существенно сократил расходы, оптимизируется структура кредитной организации - "не только организационная, но и целый ряд расходов, весь спектр дочерних компаний, аутсорсинговые схемы спрямляем и многие функции заводим на сам банк". "Это даст большую экономию", - считает Задорнов.

Также банк планирует нарастить кредитование за счет розничного, малого и среднего бизнеса. "Мы, обладая пониманием этого рынка, хотим именно этот сегмент наших клиентов сделать приоритетным для бизнеса в ближайшие три года", - добавил глава "ФК Открытие".