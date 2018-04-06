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Глава "ФК Открытие" не считает, что под санацию могут попасть новые крупные банки РФ

Экономика и бизнес
6 апреля, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Михаил Задорнов уверен в необходимости приватизации государственных банков

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Председатель правления "ФК Открытие" Михаил Задорнов считает, что другие крупные банки не попадут под санацию Фонда консолидации банковского сектора (ФБКС).

"Мы не видим других крупных банков, которые могут попасть под Фонд консолидации банковского сектора, скорее, это будут небольшие огранизации", - сказал Задорнов в интервью телеканалу РБК.

"Ситуация временная. Да, это такая национализация. Ее прошли многие страны, - пояснил он. - Я уверен, что нужна приватизация сектора, приватизациях тех самых государственных банков. Наверное, она начнется с тех банков, которыми владеет Центральный банк, именно для того, чтобы привлечь дополнительный капитал, сократить долю государства, обеспечить большую конкуренцию на рынке".

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