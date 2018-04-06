Депутаты Петербурга предложили лишить производителей пальмового масла налоговых льгот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Производители пальмового масла в Петербурге могут лишиться налоговых льгот. С инициативой о внесении поправок в городской закон об упрощенной системе налогообложения выступил в пятницу депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок на очередном заседании комитета по законодательству, где получил поддержку коллег по парламенту.

"Такие меры нужны не столько для пополнения бюджета, сколько для того, чтобы повлиять на ситуацию с потреблением вредных продуктов не запретами, а другими методами, тем более что речь идет о продуктах массового потребления. Поэтому налоги на такие продукты целиком оправданы", - пояснил Четырбок. В случае принятия закона для субъектов малого предпринимательства, занимающихся производством пальмового масла, ставка упрощенного налога составит 7%.

В парламенте не уточнили количество производителей такой продукции в городе. Четырбок отметил, что низкая стоимость пальмового масла, используемого при производстве молочных и кондитерских изделий, приводит к снижению стоимости продукции и увеличивает на них спрос. При этом покупатели не всегда знают об использовании масла, которое может быть причиной некоторых заболеваний, добавил он.

Как сообщили ТАСС в Общественном совете по развитию малого предпринимательства и Союзе малых предприятий, производители пальмового масла к ним за консультациями пока не обращались.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что в России планируется введение маркировки молочных продуктов с содержанием пальмового масла, которая будет занимать 30% этикетки и сообщать, что "в продукте содержатся немолочные жиры, в том числе пальмовое масло". Согласование регламента проводится со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Планируется, что этот вопрос может быть решен к середине 2018 года.