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Один из "Лидеров России" с 10 апреля возглавит Корпорацию развития Республики Крым

Экономика и бизнес
6 апреля, 14:28 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, апреля. /ТАСС

Николай Сапрунов сменит на этой должности Олега Морозова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Победитель в одной из номинаций всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Николай Сапрунов с 10 апреля возглавит Корпорацию развития Республики Крым, которая занимается привлечением инвестиций. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба корпорации.

Сапрунов сменит на этой должности Олега Морозова, который работал в корпорации с июля 2016 года. Об уходе Морозова 27 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"С 10 апреля возглавит Корпорацию развития Республики Крым Николай Сапрунов", - говорится в сообщении корпорации. В пресс-службе уточнили ТАСС, что Морозов подал в отставку "по собственному желанию в связи с переходом на другую работу в Крыму".

Корпорация развития Республики Крым - региональный институт развития, созданный 25 ноября 2015 года по инициативе совета министров региона. В его задачи входит улучшение на полуострове делового климата, ведение инвестиционной деятельности и целенаправленное привлечение инвестиций в приоритетные секторы экономики республики. Штаб-квартира компании находится в Симферополе.

"Можно сказать, что "поезд" под названием Корпорация развития Республики Крым [за 2,5 года] поставлен на рельсы. Ее новые задачи - это запуск стройки индустриальных парков и продолжение формирования пула их резидентов, создание новых инвестплощадок и разработка привлекательных инвестиционных предложений, реализация уже заявленных проектов, поиск новых партнеров и многое другое. Продолжит эту работу молодой сильный специалист и уже проверенная команда", - приводятся в сообщении слова Морозова.

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