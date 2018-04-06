Один из "Лидеров России" с 10 апреля возглавит Корпорацию развития Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Победитель в одной из номинаций всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Николай Сапрунов с 10 апреля возглавит Корпорацию развития Республики Крым, которая занимается привлечением инвестиций. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба корпорации.

Сапрунов сменит на этой должности Олега Морозова, который работал в корпорации с июля 2016 года. Об уходе Морозова 27 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"С 10 апреля возглавит Корпорацию развития Республики Крым Николай Сапрунов", - говорится в сообщении корпорации. В пресс-службе уточнили ТАСС, что Морозов подал в отставку "по собственному желанию в связи с переходом на другую работу в Крыму".

Корпорация развития Республики Крым - региональный институт развития, созданный 25 ноября 2015 года по инициативе совета министров региона. В его задачи входит улучшение на полуострове делового климата, ведение инвестиционной деятельности и целенаправленное привлечение инвестиций в приоритетные секторы экономики республики. Штаб-квартира компании находится в Симферополе.

"Можно сказать, что "поезд" под названием Корпорация развития Республики Крым [за 2,5 года] поставлен на рельсы. Ее новые задачи - это запуск стройки индустриальных парков и продолжение формирования пула их резидентов, создание новых инвестплощадок и разработка привлекательных инвестиционных предложений, реализация уже заявленных проектов, поиск новых партнеров и многое другое. Продолжит эту работу молодой сильный специалист и уже проверенная команда", - приводятся в сообщении слова Морозова.