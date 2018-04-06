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Ростуризм предложил субсидирование туроператоров на 700 млн рублей в год

Экономика и бизнес
6 апреля, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Изначально министерство культуры выдвинуло инициативу выделить 700 миллионов туроператорам в качестве субсидий с целью снижения стоимости пакетного турпродукта в низкий туристический сезон

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Ростуризм совместно с министерством культуры выдвинули предложение увеличить субсидирование туроператоров на 700 млн рублей для снижения стоимости туристического продукта, сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов во время первого национального конгресса путешественников и авиапассажиров.

"Предложение, которое было выработано министерством культуры и федеральным агентством по туризму - субсидирование туроператоров с целью расширения границ высокого туристического сезона, выделение на это суммы предлагается 700 миллионов", - сказал он.

Глава Ростуризма пояснил, что изначально министерство культуры выдвинуло инициативу выделить 700 миллионов туроператорам в качестве субсидий с целью снижения стоимости пакетного турпродукта в низкий туристический сезон, и на данный момент ожидается решение правительства. Также он отметил, что ранее субсидирование туроператоров не осуществлялось.

"В будущем нужно подумать о принятии мер, которые бы позволили сохранить конкурентоспособность нашего и внутреннего и выездного туризма в Российской Федерации" - добавил он, отмечая, что основной упор будет делаться на экономические меры, а не на административные ограничения. Также глава Ростуризма сказал, что важно опираться в этом вопросе на мировой опыт, что "позволит нам тоже войти в топ-3 самых посещаемых стран мира".

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