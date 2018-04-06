Суд США отказался ввести судебный запрет на пошлины в отношении продукции "Северстали"

ТАСС, 6 апреля. Федеральный суд по вопросам международной торговли США отклонил иск "дочек" "Северстали" - Severstal Export GmbH и Severstal Export Miami Corp. - против правительства США, в котором компании требовали ввести судебный запрет на применение 25-процентной пошлины на импорт продукции "Северстали" в США. Об говорится в материалах суда.

"Ходатайство истца о предварительном судебном запрете отклонено", - указано в документе, датированном 5 апреля и опубликованном на сайте суда. Постановление подписано судьей Джейн Рестани.

"Северсталь" не согласна с решением суда и рассматривает все возможные варианты для оспаривания пошлин, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"Мы не согласны с представленным opinion (заключением - прим. ТАСС) суда. Мы рассматриваем все возможные варианты продолжения как данного спора, так и обращений через другие международные институты. Очевидно, что ограничение по угрозе "национальной безопасности" - это предлог, а по сути является специальной защитной мерой, которая в нарушение всех правил и принципов международной торговли применяется с исключениями, т.е. на дискриминационной основе" - подчеркнул он.

Доводы недостаточно убедительны

Американский суд в постановлении обращает внимание на основной довод истцов, заключавшийся в том, что распоряжение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентной пошлины на импорт в США продукции "Северстали" не отвечает интересам американского государства. "Ответчики [в лице министра торговли США Уилбура Росса и президента Трампа], напротив, настаивают на том, что сбор пошлин отвечает интересам общества, так как это происходит в интересах национальной безопасности. Главенство закона и интересы национальной безопасности в одинаковой степени являются основами благосостояния [американского] народа. Суд пришел к выводу о том, что данный фактор не дает предпочтения позиции ни одной из сторон", - отметила судья.

"Суд считает, что истцы продемонстрировали, но не слишком убедительно, верность своего довода о непоправимом ущербе. Таким образом размер потенциального ущерба недостаточен по сравнению с низкой вероятностью достижения истцами успеха [в случае удовлетворения их ходатайства]. Соразмерность затруднений, с одной стороны, и государственных интересов, с другой стороны, в недостаточной степени склоняет чашу весов в пользу истцов, чтобы перевесить недостатки обоих изложенных выше факторов. Суд сосредоточил свое внимание на анализе именно этих факторов, посему временный запрет [на применение пошлины] не вводится", - подчеркивается в постановлении суда.

Неприоритетный рынок

Как уточнили ранее ТАСС в "Северстали", США не являются одним из приоритетных рынков компании. В 2017 году на США пришлось около 2% продаж компании (в выручке, или около 4% в объемах), отмечали в компании. "Эти объемы мы сможем перенаправить на другие рынки. В то же время "Северсталь" всегда защищает свои интересы в рамках международного законодательства, даже если речь идет о неприоритетном рынке. По нашему мнению, решение по статье 232 (статья закона о расширении торговли от 1962 года, на основании которой введены новые пошлины - прим. ТАСС), является грубым нарушением международных норм и законов США, а утверждение о том, что импорт стальной продукции в США является угрозой национальной безопасности страны, на котором оно базируется, совершенно не соответствует действительности", - пояснили ранее в "Северстали".

26 марта представитель Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) сообщил ТАСС, что североамериканская "дочка" производителя стали - NLMK USA - воспользовалась механизмом подачи заявок на исключение продукции НЛМК (слябы) из-под действия новых пошлин.

С 23 марта в США вступили в силу новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию, которые применяются ко всем основным видам проката и полузаготовки. Размер пошлин составляет 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, которые поставляют продукцию в США. Пошлины временно (до 1 мая) не будут вводиться на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея, а также из стран Евросоюза.