Минпромторг России усилит поддержку компаний, попавших под новые санкции США

АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Минпромторг России намерен усилить поддержку компаний, которые попали в новый санкционный список США, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"По российским компаниям, которые попали под санкции, - будем их еще больше поддерживать", - сказал министр.

Он также предупредил об административных наказаниях, которые будут применяться в отношении компаний РФ, отказывающихся работать с такими предприятиями. "Были некоторые прецеденты по ранее введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний. Мы это не приемлем, за это будем жесточайше наказывать", - подчеркнул Мантуров.

На вопрос, каким образом Минпромторг будет наказывать такие компании, министр сказал: "Как? Очень просто - административно. Это просто, по меньшей мере, непатриотично".

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.

В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

При этом в перечне компаний - сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+. Кроме того, в список попали группа "Ренова" Вексельберга, "Ладога Менеджмент" Шамалова, банк "Российская финансовая корпорация" (принадлежит Рособоронэкспорту, также значится в списке), NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга.