КНР без колебаний введет контрмеры против США

ПЕКИН, 6 апреля. /ТАСС/. Китай будет рассматривать все возможные ответные контрмеры в случае введения США новых ввозных пошлин в отношении китайских товаров. Как в пятницу заявил официальный представитель министерства коммерции КНР, китайская сторона не исключает никаких вариантов.

"Китай детально проработал план ответных мер. Китайская сторона не исключает никаких возможных вариантов из них", - сказал он.

"США неправильно оценивают ситуацию. Поэтому они предпринимают крайне неверные действия. Они вредят сами себе", - указал он. "Если США вскоре введут пошлины на китайский импорт общим объемом $100 млрд, то Китай будет готов без всяких сомнений реализовать соответствующие контрмеры", - отметил представитель ведомства.

Переговоров не ведется

Представитель Минкоммерции КНР опроверг информацию, что Пекин и Вашингтон в настоящее время ведут какие-либо торгово-экономические консультации.

"Мы отметили, что многие американские чиновники высказывают аналогичные точки зрения (о якобы продолжающихся переговорах - прим. ТАСС). Однако это не соответствует текущей ситуации. В последнее время представители экономического и торгового блока двух сторон не проводили никаких консультаций и переговоров", - отметил он.

Торговые отношения КНР и США

Президент США Дональд Трамп распорядился в четверг подготовить новый список импортируемой продукции из КНР, в отношении которой будут введены дополнительные пошлины. Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении главы американской администрации, этот шаг - реакция "на несправедливые ответные меры со стороны Китая".

Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года.