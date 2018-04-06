Центр заготовок для автодеталей планируют запустить в ОЭЗ "Алабуга" в мае 2018 года

КАЗАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбината (ММК) и "Джошкуноз-Алабуга" (дочерняя компания турецкого холдинга Coskunoz) планируют в мае 2018 года запустить в особой экономической зоне "Алабуга" (ОЭЗ) металлосервисный центр, который будет производить заготовки для автодеталей. Об этом сообщила пресс-служба управляющей компании ОЭЗ.

"Строительство находится на финальном этапе. Завершены отделочные работы в производственном помещении, завершаются монтажные работы внутренних систем пожаротушения, кондиционирования, автоматизации и вентиляции. "Джошкуноз-Алабуга" - один из инвесторов проекта - ведет работы по пуско-наладке оборудования. Запуск производства планируется в мае 2018 года", - отмечается в сообщении.

Новый центр под названием "СМЦ Алабуга" - совместный проект действующего резидента "Джошкуноз-Алабуга" и ММК. Завод будет производить бланки - стальные заготовки, предназначенные для выпуска кузовных деталей автомобилей. Строительство завода началось в декабре 2016 года. Сумма инвестиций в проект превышает 1 млрд рублей, из которых около 670 млн рублей вложила ОЭЗ "Алабуга", осуществив строительство помещения.

Как ранее сообщал ТАСС, "Джошкуноз-Алабуга" производит кузовные детали для автомобилей, для которых и нужны заготовки с СМЦ "Алабуга".

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, создана в 2005 году в Елабужском районе Татарстана. Как сообщил в пятницу глава республики Рустам Минниханов, в "Алабуге" зарегистрировано 56 резидентов, 23 завода уже выпускают продукцию. Объем государственных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ за 10 лет составил 25,7 млрд рублей, объем законтрактованных частных инвестиций - около 160 млрд рублей.