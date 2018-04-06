Завоз топлива на сезон 2018-2019 завершен в Инте в Коми, несмотря на сложности

СЫКТЫВКАР, 6 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Приполярный моногород Инта в Республике Коми завершил завоз топлива во все муниципальные котельные на следующий отопительный сезон 2018-2019 годов. Несмотря на ряд сложностей, топливо доставлено, в том числе и в отдаленные населенные пункты, куда можно добраться только по зимнику, рассказала ТАСС руководитель администрации Инты Лариса Титовец.

"Мы завершили завоз угля для муниципальных котельных на следующий отопительный сезон. Столкнулись с рядом сложностей. Поскольку своего угля не было, интинская шахта АО "Интауголь" уголь не добывала, пришлось закупать его на стороне, из Воркуты везли, из Кемерова", - сказала ТАСС мэр Инты.

По ее словам, на завоз топлива и подготовку жилищно- коммунального хозяйства к следующей зиме Инте было выделено 31,8 млн рублей из республиканского бюджета - таково решение региональной комиссии по предотвращению ЧС. В поселок Абезь завезли по железной дороге, в населенные пункты Петрунь и Косьювом - по зимнику.

Зимняя ледовая дорога - это единственная возможность доставки для Интинского района. Поселки расположены далеко от Инты, дорог нет, болота - только по зимнику или вертолетом. Из-за теплой зимы зимник открылся в этом году на месяц позже обычного, в феврале. В отдельных местах его пришлось специально намораживать.

В дальнейшем в Инте рассчитывают на стабильную работу шахты "Интауголь", чтобы поставлять местный уголь, поскольку к нему приспособлены все местные котельные и ТЭЦ. С привозным углем в этом году возникли сложности, приспособиться к нему тяжело, чтобы стабильно держать температуру теплоносителя, отметила руководитель муниципалитета.

Инта - приполярный моногород в Республике Коми с населением более 25 тыс. человек, из которых 1,4 тыс. заняты на единственном градообразующем предприятии города - АО "Интауголь" (находится в собственности Республики Коми под оперативным управлением Корпорации развития Республики Коми). Предприятие почти год, с апреля 2017 года не вело добычу - запасы старой лавы истощились, переход на новую лаву требовал инвестиций, которых ни у шахты, ни у региона не было. На возобновление добычи и вывод шахты на стабильный режим работы в декабре 2017 года из резервного фонда правительства РФ было выделено 1,2 млрд рублей, 27 марта этого года новая лава № 843 запущена в эксплуатацию.