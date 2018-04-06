Бесплатный Wi-Fi будет доступен на 136 вокзалах России к ЧМ-2018

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Услуга бесплатного беспроводного доступа в интернет станет доступна на 136 железнодорожных вокзалах к старту чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"В настоящее время ведутся работы по оборудованию Wi-Fi сетью и подключению ее к интернету на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областях, республике Татарстан и других регионах страны", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию, после чего его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi.

Отмечается, что к старту ЧМ-2018 пользователи также смогут авторизоваться по номеру билета на поезд.

РЖД совместно с компанией "Транстелеком" с 2015 года реализует проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах. Сегодня услуга беспроводного интернета доступна на 107 крупнейших вокзальных комплексах в 83 населенных пунктах страны. Общее количество подключений превысило 5,5 млн.

Первый в России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.