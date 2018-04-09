Эксперт: развитие IT-предпринимательства в РФ требует мотивации и кадров

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов выделил три ключевых фактора реализации программы цифрового предпринимательства: работа с кадрами, мотивация предпринимателей и изменение долгосрочной стратегии в корпорациях. Такое мнение Варламов выразил в интервью ТАСС.

По его словам, развитие цифровой экономики без человеческого капитала не будет состоятельным. Варламов напомнил, что для цифровизации потребуется около 2 млн IT-специалистов в ближайшие 10 лет. Этому может поспособствовать модернизация образовательной системы в России. "В процессе цифровизации оно играет фундаментальную роль, потому что как институт отвечает за качество человеческого капитала", - сказал директор фонда.

Второй фактор заключается в создании мотивации для предпринимателей работать и реализовывать бизнес-проекты на территории России. "Во ФРИИ мы помогаем развить идею в бизнес, но что важно - параллельно открываем новые возможности, меняя законодательство: телемедицина - это пример закона, открывающего целый рынок. У предпринимателя появляется больше поводов работать здесь", - отметил Варламов.

Кроме того, во ФРИИ считают, что цифровое будущее напрямую связано со стратегией корпораций. По мнению Варламова, компании должны ее изменять в долгосрочной перспективе, чтобы отвечать на вопрос, как они будут конкурировать с другими через 12-15 лет. "А сегодня у нас компания Samsung патентует в российском праве больше изобретений, чем все российские корпорации вместе взятые", - резюмировал он.