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Эксперт: развитие IT-предпринимательства в РФ требует мотивации и кадров

Экономика и бизнес
9 апреля, 9:02 UTC+3

Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов напомнил, что для цифровизации потребуется около 2 млн IT-специалистов в ближайшие 10 лет

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов выделил три ключевых фактора реализации программы цифрового предпринимательства: работа с кадрами, мотивация предпринимателей и изменение долгосрочной стратегии в корпорациях. Такое мнение Варламов выразил в интервью ТАСС.

Интервью

Кирилл Варламов

Кирилл Варламов: цифровая экономика без человеческого капитала несостоятельна

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По его словам, развитие цифровой экономики без человеческого капитала не будет состоятельным. Варламов напомнил, что для цифровизации потребуется около 2 млн IT-специалистов в ближайшие 10 лет. Этому может поспособствовать модернизация образовательной системы в России. "В процессе цифровизации оно играет фундаментальную роль, потому что как институт отвечает за качество человеческого капитала", - сказал директор фонда.

Второй фактор заключается в создании мотивации для предпринимателей работать и реализовывать бизнес-проекты на территории России. "Во ФРИИ мы помогаем развить идею в бизнес, но что важно - параллельно открываем новые возможности, меняя законодательство: телемедицина - это пример закона, открывающего целый рынок. У предпринимателя появляется больше поводов работать здесь", - отметил Варламов.

Кроме того, во ФРИИ считают, что цифровое будущее напрямую связано со стратегией корпораций. По мнению Варламова, компании должны ее изменять в долгосрочной перспективе, чтобы отвечать на вопрос, как они будут конкурировать с другими через 12-15 лет. "А сегодня у нас компания Samsung патентует в российском праве больше изобретений, чем все российские корпорации вместе взятые", - резюмировал он.

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