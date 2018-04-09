Пан Ги Мун избран председателем совета директоров Азиатского экономического форума в Боао

БОАО /Китай/, 9 апреля. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун избран председателем совета директоров Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао (Южный Китай). Об этом сообщили в понедельник журналистам организаторы форума после завершения соответствующего голосования.

Как отмечается в заявлении, заместитель главы МИД КНР Ли Баодун был назначен на должность Генерального секретаря АЭФ. Бывший глава Народного банка Китая (Центробанк) Чжоу Сяочуань избран ведущим представителем китайской стороны на форуме.