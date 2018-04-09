Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пан Ги Мун избран председателем совета директоров Азиатского экономического форума в Боао

Экономика и бизнес
9 апреля, 7:40 UTC+3 БОАО /Китай/ 9, апреля. /ТАСС

Бывший глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань избран ведущим представителем китайской стороны на форуме

Поделиться
Материал из 1 страницы

БОАО /Китай/, 9 апреля. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун избран председателем совета директоров Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао (Южный Китай). Об этом сообщили в понедельник журналистам организаторы форума после завершения соответствующего голосования.

Как отмечается в заявлении, заместитель главы МИД КНР Ли Баодун был назначен на должность Генерального секретаря АЭФ. Бывший глава Народного банка Китая (Центробанк) Чжоу Сяочуань избран ведущим представителем китайской стороны на форуме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пан Ги Мун
Страны
Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по аэродрому в Сирии
2
Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару
3
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
СК возбудил дело из-за жесткого обращения с детьми в больнице Новосибирска
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
СМИ: банды ИГ атаковали позиции сирийских войск после удара по аэродрому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости