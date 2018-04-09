Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": штрафы за задержку рейсов могут увеличиться в 14 раз

Экономика и бизнес
9 апреля, 11:00 UTC+3

Согласно публикации, штраф не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минтранс России планирует повысить штрафные санкции за задержку вылета в 14 раз - до 339 рублей за каждый час отсрочки, сообщает газета "Известия".
Окончательная позиция министерства будет сформирована в течение нескольких недель, говорят источники газеты.

Согласно публикации, штраф не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

Роспотребнадзор предложил на февральском совещании в Минтрансе распространить на гражданскую авиацию норму закона "О защите прав потребителей" о неустойке за задержку предоставления услуги. Если это произойдет, штраф составит 3% от цены билета за каждый час отсрочки.

Совет Федерации предложил в ходе февральского совещания зафиксировать размер штрафа на уровне 100 рублей. Это предложение поддержали представители "Аэрофлота" и авиакомпании "Сибирь".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс доллара обновил максимум 2018 года
2
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США
3
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
4
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
5
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
6
В Генпрокуратуре заявили, что Литвиненко мог дать показания, изобличающие Березовского
7
МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости