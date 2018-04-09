Акции "Русала" продолжили снижение на 22% после проведения дискретного аукциона

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московская биржа завершила проведение дискретного аукциона по обыкновенным акциям "Русала" после их обрушения в начале торгов, говорится в сообщении Мосбиржи.

Акции "Русала" на открытии торгов Московской биржи упали на 30%, до 19,8 рубля за бумагу после сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США. Максимальное падение достигало 47%, когда цена снижалась до 15,04 руб. за бумагу.

В связи с этим биржа ввела спецрежим торгов - дискретный аукцион, призванный сдержать резкие изменения котировок. Однако после завершения дискретного аукциона акции компании снижались на 22,36% относительно закрытия торгов пятницы, как и на момент введения спецаукциона.

"Торги обыкновенными акциями UNITED COMPANY RUSAL (ISIN код -JE00B5BCW814, торговый код - RUAL), включенными в базу расчета Индекса Мосбиржи, допущенными к торгам на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, 9 апреля 2018 г. с 10:52 мск во всех режимах торгов Секции фондового рынка проводятся согласно установленному регламенту", - говорится в сообщении Мосбиржи.

Московская биржа ввела дискретный аукцион по торгам акциями "Русала" - специальный режим, который заменяет приостановку торгов в случае значительного изменения котировок, с 10:22 мск.

На момент введения дискретного аукциона акции "Русала" снижались на 22,3%, до 22 руб. за бумагу.

"Русал" заявил в понедельник, что санкции, введенные минфином США, могут негативно повлиять на бизнес компании.

В настоящее время компания оценивает воздействие санкций на финансовое положение "Русала" и его "дочек". Сейчас компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах.

США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска, а также глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов и бизнесмены Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.

В перечне несколько компаний, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.