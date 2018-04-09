Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финансирование дорожного ремонта в Ингушетии увеличится на 4% в 2018 году

Экономика и бизнес
9 апреля, 12:24 UTC+3 МАГАС МАГАС 9, апреля. /ТАСС

В 2017 году на развитие дорожного комплекса региона направили более 620 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Финансирование реконструкции и строительства дорог в 2018 году в Ингушетии увеличится на 4% - до 644 млн рублей, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров в ежегодном послании Народному собранию республики.

"В 2018 году предусмотрен объем финансирования в размере 644 млн рублей. Средства будут направлены на реконструкцию и капитальный ремонт существующих дорог. При этом предусмотрен ввод участков автодорог протяженностью более 24 км, законченных строительством и реконструкцией", - сказал Евкуров.

Он добавил, что основным стратегическим направлением на 2018 год остается усовершенствование существующей сети автомобильных дорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения с переводом их в более высокую техническую категорию.

В 2017 году на развитие дорожного комплекса в Ингушетии направили более 620 млн рублей. Провели работы по строительству, реконструкции и ремонту участков автодорог протяженностью 63,1 км и моста длиной 53,2 м, работы на переходящих объектах, завершение которых планируется в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия изучает последствия для ЕС санкций США против "Русала"
2
Медведев назвал новые антироссийские санкции США протекционизмом
3
Порошенко призвал бизнес и политиков ФРГ пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2"
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
6
Лавров прокомментировал авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
7
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости