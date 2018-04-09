Финансирование дорожного ремонта в Ингушетии увеличится на 4% в 2018 году

МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Финансирование реконструкции и строительства дорог в 2018 году в Ингушетии увеличится на 4% - до 644 млн рублей, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров в ежегодном послании Народному собранию республики.

"В 2018 году предусмотрен объем финансирования в размере 644 млн рублей. Средства будут направлены на реконструкцию и капитальный ремонт существующих дорог. При этом предусмотрен ввод участков автодорог протяженностью более 24 км, законченных строительством и реконструкцией", - сказал Евкуров.

Он добавил, что основным стратегическим направлением на 2018 год остается усовершенствование существующей сети автомобильных дорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения с переводом их в более высокую техническую категорию.

В 2017 году на развитие дорожного комплекса в Ингушетии направили более 620 млн рублей. Провели работы по строительству, реконструкции и ремонту участков автодорог протяженностью 63,1 км и моста длиной 53,2 м, работы на переходящих объектах, завершение которых планируется в 2018 году.