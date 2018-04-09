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Инновационные кластеры создадут на базе предприятий Роскосмоса в Москве

Экономика и бизнес
9 апреля, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Гендиректор Роскосмоса отметил, что соглашение "даст дополнительный импульс" ракетно-космической промышленности

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник посетил головной офис компании "Российские космические системы" (входит в состав ГК "Роскосмос"), где подписал соглашение с гендиректором Роскосмоса Игорем Комаровым о сотрудничестве столичных властей с госкорпорацией. Целью соглашения является, в том числе, создание инновационных кластеров в столице на базе предприятий Роскосмоса, передает корреспондент ТАСС.

В рамках соглашения также планируется реализовывать проекты в сфере импортозамещения, создавать совместные исследовательские лаборатории и сохранять тенденции в популяризации достижений ракетно-космической отрасли.

"Российская космическая отрасль для Москвы является одной из ключевых. Здесь работают десятки предприятий, и сегодня от работы этих предприятий зависит уровень развития технологий. Для нас важно, чтобы эти предприятия чувствовали себя комфортно. Соглашение <...> [подразумевает] оказание содействия по привлечение инвестиций, развитие образовательной системы", - сказал мэр на подписании.

В свою очередь Комаров отметил, что соглашение даст новый импульс ракетно-космической промышленности. "В Москве расположены ключевые предприятия ракетно-космической промышленности. Уверен, что соглашение придаст дополнительный импульс и развитие. Наше соглашение даст развитие образованию новых кластеров, инновационному обучению молодежи", - сказал он.

После подписания соглашения мэр поздравил всех сотрудников "Российских космических систем" с наступающим праздником - Днем космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году человек впервые совершил полет в космос - им стал советский космонавт Юрий Гагарин.

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