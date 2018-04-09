ГОРКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил пять дорожных карт национальной технологической инициативы на период до 2035 года. Об этом Дмитрий Медведев сообщил на встрече с вице-премьерами.

"Я подписал пять распоряжений об утверждении дорожных карт по реализации направлений (национальной технологической инициативы). Эти направления - "Технет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет" и "Аэронет". В документах утвержден детальный план мероприятий по исполнению этих карт. Все они будут реализовываться поэтапно, начиная уже с этого года. Уже реализация пошла и на достаточно длительную перспективу, по 2035 год", - сказал Медведев.

Он отметил, что по каждому этапу установлены цели, которые необходимо достичь, сроки исполнения и ответственные органы власти. "По сути, уже начата работа, она, кстати сказать, очень непростая, по созданию нормативной базы, которая будет стимулировать развитие современных технологий. Здесь, с одной стороны, нельзя увлекаться нормотворчеством, потому что обилие нормативного регулирования подчас приводит к противоположному эффекту, просто затрудняя работу", - сказал глава правительства.

По его словам, в частности, одна из дорожных карт посвящена развитию беспилотного автотранспорта. Медведев обратил внимание, что еще ни в одной стране мира нет развернутой системы регулирования в этой сфере.