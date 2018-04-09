Минэнерго предлагает перенести ввод Загорской ГАЭС-2 на 2024 год

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Срок ввода в эксплуатацию Загорской ГАЭС-2, которую строит "Русгидро", может быть перенесен на более поздний срок в связи со сложностью в реализации технических мероприятий. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко.

В министерстве отметили, что ведомство предлагает перенести срок запуска станции на 2024 год. "В связи со сложностью реализуемых технических мероприятий", - отметил Кравченко, комментируя возможные причины переноса сроков ввода станции.

"Русгидро" строила Загорскую ГАЭС-2 (Сергиево-Посадский район Московской области) мощностью 840 МВт с 2007 года по договору о предоставлении мощности (ДПМ), который гарантирует компании возврат инвестиций. Ввод электростанции планировался на 2014 год, но в 2013 году на ней произошла авария, в результате которой станция была частично затоплена. Запуск Загорской ГАЭС-2 был перенесен на 2019-2020 годы. Но в декабре 2017 году глава "Русгидро" Николай Шульгинов сообщил, что компания приняла решение о консервации Загорской ГАЭС-2 на два года.

Затраты на восстановление станции оценивались в 44 млрд рублей, и "Русгидро" неоднократно откладывала принятие решение о судьбе ГАЭС.

До конца сентября 2018 года "Русгидро" должна предоставить промежуточный отчет об исполнении плана дальнейших мероприятий по проведению работ на станции, доработанного по результатам проекта консервации.