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Дворкович: дорожные карты в сфере энергетики и здравоохранения будут вскоре представлены

Экономика и бизнес
9 апреля, 14:28 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 9, апреля. /ТАСС

Ранее уже были утверждены пять дорожных карт на период до 2035 года

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ГОРКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Две дополнительные дорожные карты по реализации национальной технологической инициативы в сфере энергетики и здравоохранения помимо тех пяти, которые ранее были утверждены главой кабинета министров на период до 2035 года, будут представлены в ближайшее время на утверждение. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Работа в рамках национальной технологической инициативы идет и по этим пяти направлениям, по которым дорожные карты подписаны, и еще по двум направлениям - это энергетика и здравоохранение, по которым дорожные карты готовятся и в скором времени будут представлены на подпись", - сказал Дворкович на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По его словам, по каждому из направлений НТИ реализуются десятки перспективных проектов, которые объединяют фундаментальную науку, прикладные исследования и интересы бизнеса. "По некоторым есть уже первые результаты, которые дают основание считать, что коммерциализация технологий может начаться уже в ближайшие годы. То есть речь не идет об абстрактных работах, речь идет об абсолютно прикладных вещах, связанных с перспективами развития транспортных систем, здравоохранения, сельского хозяйства, а также по иным направлениям", - сказал Дворкович.

Как отметил вице-премьер, в частности, большое внимание уделяется развитию технологий связи стандарта 5G, которое необходимо для реализации проекта в сфере беспилотного транспорта и управления им. "Без этой технологии эта тема практически бесперспективна", - сказал Дворкович.

"Да, только стоит очень дорого эта 5G. Нужно смотреть - где ее делать и как делать", - заметил на это Медведев.

По словам Дворковича, работа в этой сфере рассчитана на период 10-15 лет. "Это именно перспективные технологии, где мы хотим занять существенные ниши на рынке", - добавил он.

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