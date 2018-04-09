Минстрой: детские комнаты в ТЦ должны быть перенесены на первые этажи

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко, Елена Мишина/. Региональные власти должны потребовать от бизнес-структур, владеющих или управляющих торговыми центрами (ТЦ), переноса детских игровых комнат на первый или второй этажи зданий. Об этом ТАСС в понедельник сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

"Перенос ("детских зон" на первые этажи ТЦ - прим. ТАСС) в отношении построенных объектов потребуется. Должна быть тотальная реорганизация, если эти нормы не были соблюдены", - сказал он, отвечая на вопрос о решениях в отношении торговых объектов после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта.

Жертвами трагедии в Кемерове стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В результате пожара пострадали 79 человек, из них 27 детей.

По словам главы Минстроя РФ, строительные нормы и правила (СНИПы) предписывают размещение в торговых центрах объектов, предназначенных для организации детского досуга, до второго этажа включительно. В ТЦ "Зимняя вишня" "детская зона" располагалась на четвертом этаже. При этом, как пояснил министр, даже специальные технические условия (СТУ), которые бы допускали в конкретном случае некоторые дополнения к СНИПу, в кемеровском ТЦ не были согласованы с пожарными службами.

"В "Зимней вишне" никакие СТУ не были согласованы, два верхних этажа были самостроем", - отметил министр.

Месяц на проверки

По словам главы Минстроя РФ, министерство направило всем губернаторам "сигналы" о проверке торговых центров на предмет соблюдения СНИП.

"Мы эту информацию донесли до всей страны о том, что такой СНИП существует, он абсолютно написан черным по белому. <...> Месяц мы даем на сбор информации от регионов [о соблюдении строительных норм]. <...> Затем будут даны необходимые предписания [бизнесу]", - предупредил глава Минстроя.

Мень пояснил, что ситуация, когда владельцы и управляющие компании стремятся разместить "детские зоны" выше второго этажа, обусловлена коммерческими соображениями: первый и второй этажи всегда дороже стоят. "Те бизнес-структуры, которые содержат "детские комнаты", это не очень прибыльный бизнес по сравнению с торговлей, их и "загоняют" наверх. Однако можно соблюдать нормы, вот [компания] IKEA идет ровно по СНИПу", - добавил он.

"Нормативная база [в стране в отношении ТЦ] нормальная, а вот правоприменение страдает", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее ряд экспертов заявили ТАСС, что реорганизация торговых центров с переносом "детских зон" вниз почти равносильна перестройке объектов по уровню технических изменений и финансовых затрат.