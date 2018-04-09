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Россия не планирует привозить гражданскую авиатехнику на "Фарнборо"

Экономика и бизнес
9 апреля, 17:15 UTC+3 МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Ранее представитель ОАК сообщал ТАСС, что участие корпорации в 2018 в авиасалоне под вопросом

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не планирует представлять гражданскую авиатехнику на авиасалоне "Фарнборо" в Великобритании, сообщил журналистам первый вице-президент ОАК Александр Туляков.

Отвечая на вопрос, будет ли в "Фарнборо" представлена гражданская экспозиция ОАК, он сказал: "Там будет только шале, экспозиции не будет".

Ранее представитель ОАК сообщал ТАСС, что участие корпорации в этом году в авиасалоне "Фарнборо" в Великобритании под вопросом. В середине марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй огласила пакет антироссийских мер в ответ на отравление в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, причастность к которому Россия отрицает.

В этот же день министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что для российской авиапромышленности "себя изжили" оба главных мировых международных авиасалона - и "Фарнборо" и французский "Ле-Бурже". Ростех сообщал, что его участие в британском авиакосмическом салоне "Фарнборо-2018" под вопросом из-за запрета российским компаниям демонстрировать военную продукцию. Однако площадка может быть использована для презентации гражданской продукции авиастроительного кластера.

В ноябре ТАСС сообщал, что организаторы авиакосмического салона "Фарнборо" в Великобритании объявили о запрете для России выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году.

В 2016 году участие российской делегации в авиасалоне в "Фарнборо" было минимальным. Так, Роскосмос хотя и отправил делегацию, но экспозицию не представил. Также о нежелании принимать участие в "Фарнборо-2016" заявили в "Рособоронэкспорте".

В 2014 году более половины участников делегации РФ из-за геополитической ситуации на Украине не смогли получить британские визы. После того, как Великобритания в 2015 году не допустила делегацию Роскосмоса на местную оборонную выставку, госкорпорация отказалась представить свою экспозицию в "Фарнборо-2016".

Международный авиакосмический салон в Фарнборо является одним из крупнейших в мире. Проходит в Великобритании раз в два года на аэродроме рядом с одноименным городом в графстве Хэмпшир. Авиасалон "Фарнборо" пройдет в 2018 году с 16 по 22 июля.

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