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Минфин предлагает с 1 июля снизить порог беспошлинной интернет-покупки до €500

Экономика и бизнес
9 апреля, 17:31 UTC+3

Кроме того, с 2019 года предлагается опустить порог до €200

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предлагает с 1 июля 2018 года снизить порог беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов, который сейчас составляет €1 тыс., до €500, а с 2019 года - до €200. Об этом говорится в подготовленном Минфином проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, эти меры помогут формированию равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли, а также обеспечат необходимый уровень администрирования соответствующих платежей и поддержат отечественное производство товаров.

В настоящее время в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью €1 тыс., но в пределах 31 кг в месяц. При превышении взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%.

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