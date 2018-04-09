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"Саратовские авиалинии" получили сертификат на техобслуживание Embraer-195

Экономика и бизнес
9 апреля, 17:56 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 9, апреля. /ТАСС

Авиакомпания также получила разрешение от Бермудских авиационных властей на ввод в действие линейной станции в аэропорту Домодедово

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САРАТОВ, 9 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" получила сертификат от Бермудских авиационных властей (BCAA) на техобслуживание всех модификаций самолетов Embraer-195 и ввод в действие линейной станции в московском аэропорту Домодедово, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"В рамках программы подготовки к пополнению своего флота и дальнейшего развития географии полетов авиакомпания получила разрешение (сертификат) от Бермудских авиационных властей на расширение области деятельности по техническому обслуживанию, включая все модификации самолетов Embraer-195, и ввод в действие своей линейной станции в аэропорту Домодедово города Москвы", - сообщили в пресс-службе.

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