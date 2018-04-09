"Саратовские авиалинии" получили сертификат на техобслуживание Embraer-195

САРАТОВ, 9 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" получила сертификат от Бермудских авиационных властей (BCAA) на техобслуживание всех модификаций самолетов Embraer-195 и ввод в действие линейной станции в московском аэропорту Домодедово, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"В рамках программы подготовки к пополнению своего флота и дальнейшего развития географии полетов авиакомпания получила разрешение (сертификат) от Бермудских авиационных властей на расширение области деятельности по техническому обслуживанию, включая все модификации самолетов Embraer-195, и ввод в действие своей линейной станции в аэропорту Домодедово города Москвы", - сообщили в пресс-службе.