Синдикат банков предоставит 31,6 млрд руб. на строительство ЦКАД-4

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Синдикат банков, сформированный из Сбербанка, Газпромбанка и Евразийского банка развития (ЕАБР), предоставит проектной компании "Юго-Восточная магистраль" кредит на общую сумму 31,6 млрд руб. сроком на 15 лет. Средства будут направлены на строительство четвертого участка Центральной кольцевой автодороги на юго-востоке Московской области (ЦКАД-4), говорится в пресс-релизе Сбербанка.

Ставка по кредиту не уточняется.

В августе 2017 г. Газпромбанк, Сбербанк и ЕАБР предоставили 38,5 млрд руб. сроком на 16 лет на постройку третьего пускового комплекса ЦКАД.

Проект по строительству и эксплуатации платного участка автодороги ЦКАД-4 в Московской области реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО "Юго-Восточная магистраль" и государственной компанией "Российские автомобильные дороги", заключенного в июне 2017 г. Начало строительства автомобильной дороги запланировано на апрель 2018 г.