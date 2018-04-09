"Рекомендации" в соцсети "ВКонтакте" собрали 1 млрд просмотров за сутки

Раздел социальной сети "ВКонтакте" "Рекомендации" ежедневно собирает 1 млрд просмотров. Сервис посещают 35% пользователей мобильных приложений соцсети для iOS и Android. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "ВКонтакте".

"Таких результатов нам удалось достичь благодаря постоянному совершенствованию алгоритмов, лежащих в основе определения интересов пользователей и связей между ними и миллионами публикаций. Сотни тысяч авторов и пабликов ежедневно создают миллионы материалов, которые невозможно найти нигде, кроме "ВКонтакте", - отметил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

Алгоритм "Прометей", основанный на искусственном интеллекте, подбирает индивидуально каждому пользователю истории, статьи, фотографии, видеоролики и прямые трансляции от новых источников.

Самые популярные авторы в соцсети получают специальную отметку в виде огня от "Прометея".

Для авторов контента команда соцсети опубликовала список советов по повышению охвата записей и улучшению обратной связи.

Раздел "Рекомендации" был официально представлен в сентябре 2017 года.