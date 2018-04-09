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Курс евро превысил 75 рублей впервые с августа 2016 года

Экономика и бизнес
9 апреля, 18:10 UTC+3

Курс евро поднялся до такой отметки по состоянию на 17:54 мск

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Курс евро к рублю на торгах Московской биржи по состоянию на 17:54 мск вырос на 5,56% и достиг уровня в 75,35 рубля за евро, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс евро находился на уровне 75 рублей 3 августа 2016 года.

При этом к 18:03 мск курс евро вернулся к уровню в 74,05 рубля, что на 3,74% превышает уровень закрытия торгов пятницы, 6 апреля.

Курс доллара в свою очередь торгуется на уровне в 60,17 рубля, что на 3,43% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Инфографика Динамика курсов евро и доллара США к российскому рублю

Динамика курсов евро и доллара США к российскому рублю

ТАСС подготовил инфографику об изменении курсов евро и доллара США к российскому рублю

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