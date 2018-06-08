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Президент АФК "Система" Андрей Дубовсков приобрел пакет в 0,0102% акций корпорации

Экономика и бизнес
8 июня, 21:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Теперь доля в уставном капитале президента АФК составляет 0,0242%

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент АФК "Система" Андрей Дубовсков приобрел пакет акций корпорации в размере 0,0102%, говорится в сообщении компании.

Таким образом, доля в уставном капитале президента АФК составила 0,0242%.

"Я верю в будущее АФК "Система". Корпорация продолжит динамично развиваться в качестве ведущей публичной инвестиционной компании, создающей стоимость для акционеров за счет инвестиций в перспективные проекты, развития портфельных компаний и эффективной монетизации активов", - указал Дубовсков.

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