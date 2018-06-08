Янтарные самородки на 4,7 млн рублей проданы с аукциона на янтарном форуме в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Девять редких самородков янтаря весом более 1 кг каждый проданы с аукциона на Международном экономическом форуме янтарной отрасли, проходящем в курортном городе Светлогорске под Калининградом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс- службе Калининградского янтарного комбината (КЯК, входит в "Ростех").

"На аукцион было выставлено 20 лотов (самородков) на 9,6 млн рублей. Продано 9 лотов на сумму 4,76 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

На участие в аукционе было подано пять заявок, участие в торгах приняли три потенциальных покупателя. Один из лотов выкупила калининградская компания "Фей" за 340 тыс. рублей, остальные восемь лотов купила китайская компания JYJY. Стоимость самого дорогого приобретения составила 850 тыс. рублей.

На отдельном аукционе был продан бильярдный стол, инкрустированный янтарем. Стол был продан за 1 млн 800 тыс. рублей, сказал представитель КЯК.

Открывшийся 7 июня в Светлогорске форум янтарной отрасли собрал более 1 тыс. экспертов более чем из 20 стран. Обсуждаются проблемы развития отрасли, работает выставка ювелирных изделий из янтаря. Организатором мероприятия выступает янтарный комбинат.

В Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для ювелирной отрасли. Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, добывающим янтарь в России, обеспечивает 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего на мировой рынок. Балансовые запасы янтаря в границах горного отвода комбината превышают 150 тыс. тонн, чего при существующих объемах добычи хватит более чем на 350 лет. Сезон 2017 года предприятие завершило в ноябре, добыв 453 тонны янтаря, что стало рекордным показателем за 41 год.