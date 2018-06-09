Гендиректор "Массандры" не исключила возможности приватизации винзавода

КИПАРИСНОЕ /Республика Крым/, 9 июня. /ТАСС/. Генеральный директор винзавода "Массандра" Янина Павленко допустила приватизацию винодельческого госпредприятия, но не в краткосрочной перспективе.

"Об этом [о приватизации "Массандры"] не говорилось. Еще не было никаких на эту тему ни разговоров, ни документов. Я думаю, что если это и перспектива, то не краткосрочная. Все зависит от решения правительства РФ", - сообщила она ТАСС в субботу.

Вместе с тем, по словам Павленко, в настоящее время "Массандра" "своими финансовыми результатами доказывает, что государство в лице управления делами президента РФ является очень эффективным собственником предприятия". "Практически около 1 млрд рублей в год мы уплачиваем налогов и сборов", - уточнила гендиректор.

Ранее в Крыму было акционировано госпредприятие республики "Завод шампанских вин "Новый свет", после чего акции завода продали инвестору за 1,5 млрд рублей. Покупателем стала компания из Санкт-Петербурга ООО "Южный проект", учрежденная банком "Россия".

Также сообщалось, что власти Крыма включили два государственных винодельческих предприятия - "Симферопольский винодельческий завод" и "Крым-Вино" - в план приватизации на 2018 году. По словам экспертов и властей, приватизация винодельческих предприятий, кроме возможности проведения их модернизации за счет инвестора, позволяет отойти от контрактной системы закупок по 44-ФЗ, чтобы заводы могли без ограничений покупать все необходимое для своего развития.

ФГУП ПАО "Массандра", основанная более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятием по выращиванию винограда и производству виноградных вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников. Предприятие находится в ведении управделами президента РФ.