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Премьер-министр Италии сообщил о достижении соглашения по торговле Группой семи

Экономика и бизнес
9 июня, 18:26 UTC+3

Как заявил Джузеппе Конте, страны - участники встречи сошлись во мнении, что международная система торговли нуждается в усовершенствовании

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Группа семи достигла соглашения по вопросам торговли. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Мы много обсуждали пошлины, тарифы, барьеры. Могу сказать вам, что соглашение достигнуто. Мы все согласны, что международная система торговли, основанная на ВТО, несколько устарела и нуждается в усовершенствовании и приведении к большему соответствию реальности", - сказал Конте.

В качестве примера изменившихся условий торговли он привел Китай, который "еще несколько лет назад считался развивающейся страной, а сегодня это мировая держава, занявшая все торговое пространство".

Саммит в Канаде начался на фоне разногласий, связанных с введением США пошлин на ввоз стали и алюминия из ряда стран, в том числе европейских. ЕС объявил о намерении рассмотреть ответные меры.

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Темы
Саммит G7 в Канаде Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Конте, Джузеппе
Страны
Китай Канада Италия
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